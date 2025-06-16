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В результате израильских ударов по Тегерану погибли свыше 70 женщин и детей

В результате израильских ударов по Тегерану погибли свыше 70 женщин и детей Жертвами трех недавних ударов Армии обороны Израиля по Тегерану стали 73 женщины и ребенка.
В регионе
16 июня 2025 г. 05:36
В результате израильских ударов по Тегерану погибли свыше 70 женщин и детей

Жертвами трех недавних ударов Армии обороны Израиля по Тегерану стали 73 женщины и ребенка.

Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

"В Тегеране в результате трех последних атак убиты 73 женщины и ребенка; в жилом комплексе Чемран убиты 20 детей, 10 человек все еще остаются под завалами спустя 48 часов", – отметил он.

По его словам, хотя "израильская пропаганда" утверждает, что удары наносятся "с хирургической точностью, без ущерба для жилых районов", в реальности "хирургическая точность" Армии обороны Израиля заключается в "нацеливании на детей и женщин".

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Tehrana zərbələri nəticəsində 73 uşaq və qadın ölüb

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