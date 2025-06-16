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В ДР Конго 29 человек стали жертвами проливных дождей

В ДР Конго 29 человек стали жертвами проливных дождей По меньшей мере 29 человек погибли за выходные в результате проливных дождей в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе.
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16 июня 2025 г. 08:17
В ДР Конго 29 человек стали жертвами проливных дождей

По меньшей мере 29 человек погибли за выходные в результате проливных дождей в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом в понедельник сообщили местные власти.

Ливни в сезон засухи нанесли городу серьезный ущерб, затопив дороги, выведя из строя инфраструктуру и вызвав массовые отключения электроэнергии и воды.

Губернатор Киншасы Даниэль Бумба сообщил, что ведутся работы по эвакуации и временному размещению населения, он призвал местных жителей принять превентивные меры.

Хотя в ДР Конго в настоящее время наблюдается сезон засухи, количество выпавших осадков достигло 90 мм, что является самым высоким показателем для этого времени года за последнее время, указывает метеорологическая служба. Сезон дождей в ДРК обычно длится с ноября по май.

Прогнозируется, что сильные дожди продолжатся в ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке Konqo DR-də 29 nəfər leysan yağışları nəticəsində ölüb

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