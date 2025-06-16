В Монголии число зараженных корью граждан превысило семь тысяч

Число подтвержденных случаев кори выросло в Монголии с 6 836 до 7 717 за 4 дня.

Число подтвержденных случаев кори выросло в Монголии с 6 836 до 7 717 за 4 дня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил национальный центр инфекционных заболеваний.

"Закрытие на каникулы школ, где наиболее часто заражались корью, не повлияло на снижение заболеваемости. Если корь была подтверждена 12 июня у 6 836 граждан, то по состоянию на 16 июня число зараженных выросло до 7 717. Под наблюдением медиков находятся 63 052 человек, активно контактировавших с больными", - привело данные медицинское ведомство.

Оно напомнило, что к середине июня в стране зарегистрированы пять летальных исходов от кори. Ранее ведомство сообщило, что не в состоянии справиться с наплывом граждан, которые выстраиваются в очередь со своими детьми в ожидании экстренной помощи.

Первые зараженные корью граждане прибыли в Улан-Батор зарубежными авиарейсами в конце февраля 2025 года. В последний раз в стране вспышка этой болезни среди детей была зафиксирована в марте 2019 года, хотя Всемирная организация здравоохранения в 2016 году признала Монголию страной, ликвидировавшей корь.