Во Владимирской области РФ три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, еще семеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области РФ.

Три человека погибли, еще семеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области РФ.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла в понедельник около 01:25 мск (02:25 по бакинскому времени) на 290-м км федеральной автодороги М-7 "Волга" в Вязниковском районе, автобус следовал по маршруту Чебоксары - Москва.

"По состоянию на 03:30 сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших (находились в автомобилях и минивэне)", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, обстоятельства ДТП устанавливаются.