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Во Владимирской области РФ три человека погибли в ДТП с автобусом

Во Владимирской области РФ три человека погибли в ДТП с автобусом Три человека погибли, еще семеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области РФ.
В регионе
16 июня 2025 г. 06:43
Во Владимирской области РФ три человека погибли в ДТП с автобусом

Три человека погибли, еще семеро пострадали при столкновении двух легковых автомобилей, минивэна Renault и автобуса на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла в понедельник около 01:25 мск (02:25 по бакинскому времени) на 290-м км федеральной автодороги М-7 "Волга" в Вязниковском районе, автобус следовал по маршруту Чебоксары - Москва.

"По состоянию на 03:30 сообщается о трех погибших гражданах и семи пострадавших (находились в автомобилях и минивэне)", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyanın Vladimir vilayətində avtomobil qəzasında üç nəfər ölüb

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