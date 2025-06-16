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Пезешкиан: Народ Ирана не начинал войну против Израиля и не хотел ее

Пезешкиан: Народ Ирана не начинал войну против Израиля и не хотел ее Народ Ирана не начинал войну и не хотел ее, но теперь должен единым фронтом выступить против агрессии Израиля.
Другие страны
16 июня 2025 г. 09:11
Пезешкиан: Народ Ирана не начинал войну против Израиля и не хотел ее

Народ Ирана не начинал войну и не хотел ее, но теперь должен единым фронтом выступить против агрессии Израиля.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы не стремились к войне и не начинали войну. Это не мы убили высокопоставленных военных и ученых страны, а эти террористы сделали это", - сказал он в выступлении перед парламентом.

По его словам, которые приводят иранские СМИ, Иран не является агрессором: "Мы нуждаемся в единстве и сплоченности сегодня больше, чем когда-либо, и весь иранский народ должен объединиться и решительно выступить против агрессии".

Пезешкиан добавил, что Иран не стремится иметь ядерное оружие.

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Версия на азербайджанском языке Pezeşkian: İran xalqı İsrailə qarşı müharibə başlatmayıb və bunu istəməyib
Версия на английском языке Pezeshkian: People of Iran did not start war against Israel and did not want it

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