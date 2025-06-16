ВВС Израиля атаковали штаб-квартиру элитного подразделения "Аль-Кудс" КСИР

Израильские ВВС атаковали в Тегеране штаб-квартиру подразделения "Аль-Кудс" (элитное подразделение) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Как передает
"Истребители ВВС на основании точных и надежных разведданных атаковали штаб-квартиру спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и командные центры иранской армии", – говорится в сообщении.
В армейской пресс-службе отметили, что в этих штаб-квартирах "боевики "Аль-Кудс" планировали террористические операции против Израиля через прокси иранского режима на Ближнем Востоке".