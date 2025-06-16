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ВВС Израиля атаковали штаб-квартиру элитного подразделения "Аль-Кудс" КСИР

ВВС Израиля атаковали штаб-квартиру элитного подразделения "Аль-Кудс" КСИР Израильские ВВС атаковали штаб-квартиру подразделения "Аль-Кудс" (элитное подразделение) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Другие страны
16 июня 2025 г. 08:40
ВВС Израиля атаковали штаб-квартиру элитного подразделения Аль-Кудс КСИР

Израильские ВВС атаковали в Тегеране штаб-квартиру подразделения "Аль-Кудс" (элитное подразделение) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители ВВС на основании точных и надежных разведданных атаковали штаб-квартиру спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и командные центры иранской армии", – говорится в сообщении.

В армейской пресс-службе отметили, что в этих штаб-квартирах "боевики "Аль-Кудс" планировали террористические операции против Израиля через прокси иранского режима на Ближнем Востоке".

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Версия на английском языке Israeli Air Force attacks IRGC's elite Quds Force headquarters
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