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Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде

Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде Американский лидер Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде проведет двусторонние встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.
Другие страны
16 июня 2025 г. 07:56
Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде

Американский лидер Дональд Трамп на полях саммита Группы семи (G7) в Канаде проведет двусторонние встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни.

Как передает Report, об этом заявил журналистам сотрудник Белого дома, слова которого привел пресс-пул главы вашингтонской администрации.

Трамп на полях саммита "проведет двусторонние встречи с Карни, Зеленским и Шейнбаум".

Президент США уже прибыл в Канаду, где с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис (провинция Альберта) пройдет саммит Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

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Версия на азербайджанском языке Ağ ev: Tramp Kanadada G7 sammitində Zelenski ilə görüşəcək

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