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    В Грузии пройдут крупномасштабные учения грузинских и азербайджанских спасателей

    5 сентября на полигоне Яглудже состоятся учения Безопасность Кавказа-2014

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Пятого сентября на полигоне Яглудже в Грузии пройдут крупномасштабные учения грузинских и азербайджанских спасателей "Безопасность Кавказа-2014". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Грузии, спасатели проведут учения по координации действий, направленных на ликвидацию разливов нефти на суше и море. 

    В них примут участие представители МВД, министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, МЧС Азербайджана, компании BP, а также ОАО "Энерджи Инвест".

    Целью учений является координация совместных действий соответствующих структур Грузии и Азербайджана при чрезвычайных ситуациях, что предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве, который подписан между МВД двух стран.

    С целью подготовки  к совместным учениям на тбилисской базе Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии прошла встреча, участники которой рассмотрели ряд технических и организационных вопросов.

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