Президент ОАЭ встретился с премьер-министром Армении

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян встретился с находящимся с рабочим визитом в ОАЭ премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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Согласно информации, стороны обменялись мнениями по азербайджано-армянскому мирному процессу.
Шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приветствовал согласование проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, выразив надежду на его скорейшее подписание.
Пашинян отметил, что Армения высоко ценит роль ОАЭ в контексте региональной стабильности и международной безопасности.