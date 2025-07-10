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Президент ОАЭ встретился с премьер-министром Армении

Президент ОАЭ встретился с премьер-министром Армении Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян встретился с находящимся с рабочим визитом в ОАЭ премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Другие страны
10 июля 2025 г. 01:31
Президент ОАЭ встретился с премьер-министром Армении

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян встретился с находящимся с рабочим визитом в ОАЭ премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Департамент информации и по связям с общественностью аппарата армянского премьера.

Согласно информации, стороны обменялись мнениями по азербайджано-армянскому мирному процессу.

Шейх Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян приветствовал согласование проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, выразив надежду на его скорейшее подписание.

Пашинян отметил, что Армения высоко ценит роль ОАЭ в контексте региональной стабильности и международной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке BƏƏ prezidenti Paşinyanla görüşüb

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