О нас

В России сотни человек отравились питьевой водой

В России сотни человек отравились питьевой водой После отравления водой в Республике Дагестан к врачам обратились 274 человека.
В регионе
9 июля 2025 г. 21:45
В России сотни человек отравились питьевой водой

После отравления водой в Республике Дагестан к врачам обратились 274 человека.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения по российскому региону в телеграм-канале.

"Медицинские работники Магарамкентского района при поддержке республиканских инфекционистов и эпидемиологов минздрава РД в непрерывном режиме проводят диагностику больных кишечной инфекцией в районе. За последние двое суток с симптомами гастроэнтерита здесь зарегистрировано 274 человека, 270 из которых дети", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что министр здравоохранения по Республике Дагестан Ярослав Глазов посетил больницу. В рамках визита он проверил, как в медицинском учреждении оказывают помощь пациентам с кишечной инфекцией, провел обход в отделениях.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом в Дагестане был задержан директор муниципального учреждения Магарамкентского района. В рамках уголовного дела была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Dağıstanda 270-dən çox adam sudan zəhərlənib

Экслюзивные новости

Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi