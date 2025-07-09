В России сотни человек отравились питьевой водой

После отравления водой в Республике Дагестан к врачам обратились 274 человека.

После отравления водой в Республике Дагестан к врачам обратились 274 человека.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения по российскому региону в телеграм-канале.

"Медицинские работники Магарамкентского района при поддержке республиканских инфекционистов и эпидемиологов минздрава РД в непрерывном режиме проводят диагностику больных кишечной инфекцией в районе. За последние двое суток с симптомами гастроэнтерита здесь зарегистрировано 274 человека, 270 из которых дети", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что министр здравоохранения по Республике Дагестан Ярослав Глазов посетил больницу. В рамках визита он проверил, как в медицинском учреждении оказывают помощь пациентам с кишечной инфекцией, провел обход в отделениях.

Ранее сообщалось, что в связи с инцидентом в Дагестане был задержан директор муниципального учреждения Магарамкентского района. В рамках уголовного дела была назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза.