Посол Литвы поздравил "Сабах" с исторической победой в ЛЧ
- 14 октября, 2026
- 09:25
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Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс поздравил "Сабах" с победой над чешской "Славией" втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.
"Прекрасный вечер для футбольного клуба "Сабах" и азербайджанского футбола! Поздравляем игроков и всю команду! Гордимся тем, что литовский тренер Валдас Дамбраускас ведет команду к этому знаменательному достижению", - написал посол.
Отметим, накануне ФК "Сабах" одержал историческую победу над чешской "Славией" со счетом 2:0 во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
A wonderful night for Sabah FC and Azerbaijani football! 👏🇦🇿. Congratulations to the players and all the team! Proud to see Lithuanian coach Valdas Dambrauskas leading the team to this memorable achievement. 🇱🇹⚽🇦🇿. https://t.co/GYNqTpvcRu— Kęstutis Vaškelevičius (@VaskeleviciusK) October 14, 2026