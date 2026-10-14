Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Посол Литвы поздравил "Сабах" с исторической победой в ЛЧ

    Футбол
    • 14 октября, 2026
    • 09:25
    Посол Литвы поздравил Сабах с исторической победой в ЛЧ

    Посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс поздравил "Сабах" с победой над чешской "Славией" втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, об этом дипломат написал в социальной сети X.

    "Прекрасный вечер для футбольного клуба "Сабах" и азербайджанского футбола! Поздравляем игроков и всю команду! Гордимся тем, что литовский тренер Валдас Дамбраускас ведет команду к этому знаменательному достижению", - написал посол.

    Отметим, накануне ФК "Сабах" одержал историческую победу над чешской "Славией" со счетом 2:0 во втором туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Кястутис Вашкелявичюс ФК Сабах Посол Литвы в Азербайджане
    Litva səfiri "Sabah"ı UEFA Çempionlar Liqasındakı tarixi qələbəsi münasibətilə təbrik edib
    Lithuanian ambassador congratulates Sabah on historic Champions League victory
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    Лента новостей