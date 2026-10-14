İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Litva səfiri "Sabah"ı UEFA Çempionlar Liqasındakı tarixi qələbəsi münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:34
    Litva səfiri Sabahı UEFA Çempionlar Liqasındakı tarixi qələbəsi münasibətilə təbrik edib

    Litvanın Azərbaycandakı səfiri Kestutis Vaşkeleviçus "Sabah"ı UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda Çexiyanın "Slaviya" komandası üzərindəki qələbə münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, diplomat bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Sabah" futbol klubu və Azərbaycan futbolu üçün gözəl bir axşam! Oyunçuları və bütün komandanı təbrik edirik! Fəxr edirik ki, litvalı məşqçi Valdas Dambrauskas komandanı bu əlamətdar nailiyyətə aparır", - səfir yazıb.

    Qeyd edək ki, ötən gün "Sabah" FK UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin II turunda Çexiyanın "Slaviya" komandası üzərində 2:0 hesabı ilə tarixi qələbə qazanıb.

    Sabah FK Slaviya FK UEFA Çempionlar Liqası UEFA (Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı)
    Посол Литвы поздравил "Сабах" с исторической победой в ЛЧ
    Lithuanian ambassador congratulates Sabah on historic Champions League victory
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:39
    Luis Suares "Sportinq"in UEFA Çempionlar Liqasındakı rekordçusu olub
    Futbol
    17:36
    Nazir müavini: "Laosun Orta Dəhlizə qoşulmasını təmin etməliyik"
    İnfrastruktur
    17:34
    "Bank VTB Azərbaycan"ın xalis mənfəəti 27 %-ə yaxın azalıb
    Maliyyə
    17:34
    Müsahi̇bə
    Vədiyə Ələkbərzadə: Akkreditasiya özəl tibb müəssisələri üçün bir çox prosesin obyektiv qiymətləndirilməsini təmin edən mexanizmdir
    Sosial müdafiə
    17:22
    Foto
    Azərbaycan və Kamboca baş nazirləri ikitərəfli əlaqələri müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    17:20
    Foto
    Qazaxıstan Prezidenti Azərbaycana gəlib
    Xarici siyasət
    17:19
    Azərbaycan və Küveyt ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək
    Xarici siyasət
    17:18
    Azərbaycanda dövlətə məxsus daha bir şirkət ləğv olunur
    Biznes
    17:18
    Pakistan vətəndaşı: Milli geyimlər, kəlağayılar Azərbaycan mədəniyyətinin zənginliyini göstərir
    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti