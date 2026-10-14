Госминистр Индии прибыл в Азербайджан для участия в саммите СВМДА
- 14 октября, 2026
- 09:29
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Государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх прибыл в Баку для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как передает Report, об этом Сингх сообщил в социальной сети X.
"Прибыл в Баку для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Ожидаю конструктивного диалога по вопросам укрепления регионального сотрудничества, формирования взаимного доверия, а также продвижения мира, стабильности и безопасности в Азии", - написал Сингх.
Отметим, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.
Arrived in Baku to participate in the Seventh Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA). I look forward to constructive deliberations on strengthening regional cooperation, building mutual trust, and advancing peace, stability and security across Asia.— Kirti Vardhan Singh (@KVSinghMPGonda) October 14, 2026