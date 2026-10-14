Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Госминистр Индии прибыл в Азербайджан для участия в саммите СВМДА

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2026
    • 09:29
    Госминистр Индии прибыл в Азербайджан для участия в саммите СВМДА

    Государственный министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх прибыл в Баку для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как передает Report, об этом Сингх сообщил в социальной сети X.

    "Прибыл в Баку для участия в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Ожидаю конструктивного диалога по вопросам укрепления регионального сотрудничества, формирования взаимного доверия, а также продвижения мира, стабильности и безопасности в Азии", - написал Сингх.

    Отметим, что VII саммит СВМДА состоится 15 октября в Баку с участием представителей государств-членов организации.

    Кирти Вардхан Сингх Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Индия
    Hindistanın XİN rəhbəri Azərbaycana gəlib
    Indian Minister of State for External Affairs arrives in Azerbaijan for CICA summit
    MiniBoss
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