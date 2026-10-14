Hindistanın XİN rəhbəri Azərbaycana gəlib
- 14 oktyabr, 2026
- 09:38
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Hindistanın xarici işlər üzrə dövlət naziri Kirti Vardhan Sinqh Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
"Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) VII sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəldim. Regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi, qarşılıqlı etimadın formalaşdırılması, eləcə də Asiyada sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin təşviqi məsələlərinə dair konstruktiv dialoq gözləyirəm", - K.Sinqh yazıb.
Qeyd edək ki, AQEM-in VII sammiti oktyabrın 15-də Bakıda təşkilata üzv dövlətlərin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçiriləcək.
Arrived in Baku to participate in the Seventh Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA). I look forward to constructive deliberations on strengthening regional cooperation, building mutual trust, and advancing peace, stability and security across Asia.— Kirti Vardhan Singh (@KVSinghMPGonda) October 14, 2026