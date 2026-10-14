В Индии погибли 13 человек из-за опрокидывания лодки на реке Ганг
Другие страны
- 14 октября, 2026
- 09:20
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В результате опрокидывания лодки в реке Ганг в Рагхопуре, штате Бихар (Индия) погибли 13 человек, большинство из них несовершеннолетние.
Как передает Report со ссылкой на Hindustan Times, об этом сообщил глава администрации Вайшали Варши Сингх.
"Среди погибших девять девочек и четверо мальчиков, самому младшему из которых шесть лет, а самой старшей - 16 лет", - сообщил он.
По его словам, шесть человек были спасены и проходят лечение в Медицинском колледже и больнице Наланды в Патне.
На борту лодки находилось около 20 человек.
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