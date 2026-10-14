В Индии погибли 13 человек из-за опрокидывания лодки на реке Ганг

В результате опрокидывания лодки в реке Ганг в Рагхопуре, штате Бихар (Индия) погибли 13 человек, большинство из них несовершеннолетние.

Как передает Report со ссылкой на Hindustan Times, об этом сообщил глава администрации Вайшали Варши Сингх.

"Среди погибших девять девочек и четверо мальчиков, самому младшему из которых шесть лет, а самой старшей - 16 лет", - сообщил он.

По его словам, шесть человек были спасены и проходят лечение в Медицинском колледже и больнице Наланды в Патне.

На борту лодки находилось около 20 человек.