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    В Индии погибли 13 человек из-за опрокидывания лодки на реке Ганг

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 09:20
    В Индии погибли 13 человек из-за опрокидывания лодки на реке Ганг

    В результате опрокидывания лодки в реке Ганг в Рагхопуре, штате Бихар (Индия) погибли 13 человек, большинство из них несовершеннолетние.

    Как передает Report со ссылкой на Hindustan Times, об этом сообщил глава администрации Вайшали Варши Сингх.

    "Среди погибших девять девочек и четверо мальчиков, самому младшему из которых шесть лет, а самой старшей - 16 лет", - сообщил он.

    По его словам, шесть человек были спасены и проходят лечение в Медицинском колледже и больнице Наланды в Патне.

    На борту лодки находилось около 20 человек.

    Опрокидывание лодки Индия
    Hindistanda qayığın aşması nəticəsində 13 nəfər ölüb
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