İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Hindistanda qayığın aşması nəticəsində 13 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:48
    Hindistanda qayığın aşması nəticəsində 13 nəfər ölüb

    Bihar ştatında (Hindistan) Qanq çayında qayığın aşması nəticəsində 13 nəfər ölüb.

    "Report" "Hindustan Times"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vayşali administrasiyasının rəhbəri Varşi Sinqh bildirib.

    "Ölənlər arasında 9 qız və 4 oğlan var, onlardan ən kiçiyinin 6 yaşı, ən böyüyünün isə 16 yaşı var", - o bildirib.

    Onun sözlərinə görə, xilas edilən altı nəfər xəstəxanada müalicə alırlar.

    Qayıqda 20-yə yaxın şəxs olub.

    Hindistan
    В Индии погибли 13 человек из-за опрокидывания лодки на реке Ганг
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:48
    Lavrov AQEM sammitində iştirak etmək üçün Bakıya gəlib - yenilənib
    Region
    16:42
    Minifutbol millisinin baş məşqçisi İlkin Hacıyev: "Xorvatiyaya dünya çempionu olmağa gəlmişik"
    Futbol
    16:41
    "Access Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:33
    Bağçalı: Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığına xələl gətirəcək hər cür hərəkətin qarşısı alınmalıdır
    Xarici siyasət
    16:32
    Özbəkistanda uşaqlara qarşı zorakılığa görə cəza sərtləşdirilib
    Region
    16:18
    "DigiTravel" ilə aviabiletləri də indi alıb, sonra ödəyin!
    Maliyyə
    16:18
    EHF Avropa Kuboku: "Kür"ün növbəti mərhələdəki rəqibi bəlli olub
    Komanda
    16:18
    Foto
    İsrail Prezidenti İsxak Hersoq Azərbaycana səfərə gəlib
    Xarici siyasət
    16:14
    Foto
    Rusiyadan gətirilmiş 10 min qutu bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti