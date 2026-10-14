Hindistanda qayığın aşması nəticəsində 13 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2026
- 09:48
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Bihar ştatında (Hindistan) Qanq çayında qayığın aşması nəticəsində 13 nəfər ölüb.
"Report" "Hindustan Times"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vayşali administrasiyasının rəhbəri Varşi Sinqh bildirib.
"Ölənlər arasında 9 qız və 4 oğlan var, onlardan ən kiçiyinin 6 yaşı, ən böyüyünün isə 16 yaşı var", - o bildirib.
Onun sözlərinə görə, xilas edilən altı nəfər xəstəxanada müalicə alırlar.
Qayıqda 20-yə yaxın şəxs olub.
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