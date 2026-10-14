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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Эльмир Алиев завоевал серебро на ЧМ U-23

    Футбол
    • 14 октября, 2026
    • 09:26
    Эльмир Алиев завоевал серебро на ЧМ U-23

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльмир Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U-23.

    Как сообщает Report, в финале он проиграл казахстанцу Айбеку Айтбекову со счетом 4:13.

    Отметим, что 23 борца представят Азербайджан на соревнованиях в Лас-Вегасе (США), которые продлятся до 18 октября.

    Чемпионат мира по борьбе
    Elmir Əliyev U-23 dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb
    Azerbaijani wrestler Elmir Aliyev wins silver at U23 World Championships
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