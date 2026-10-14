Эльмир Алиев завоевал серебро на ЧМ U-23
Футбол
- 14 октября, 2026
- 09:26
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Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльмир Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U-23.
Как сообщает Report, в финале он проиграл казахстанцу Айбеку Айтбекову со счетом 4:13.
Отметим, что 23 борца представят Азербайджан на соревнованиях в Лас-Вегасе (США), которые продлятся до 18 октября.
Elmir Əliyev U-23 dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb
Azerbaijani wrestler Elmir Aliyev wins silver at U23 World Championships
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