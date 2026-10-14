Эльмир Алиев завоевал серебро на ЧМ U-23

Азербайджанский борец греко-римского стиля Эльмир Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате мира U-23.

Как сообщает Report, в финале он проиграл казахстанцу Айбеку Айтбекову со счетом 4:13.

Отметим, что 23 борца представят Азербайджан на соревнованиях в Лас-Вегасе (США), которые продлятся до 18 октября.