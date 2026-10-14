İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Elmir Əliyev U-23 dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Futbol
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:07
    Elmir Əliyev U-23 dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Elmir Əliyev U-23 dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, o, finalda qazaxıstanlı Aybek Aytbekova 4:13 hesabı ilə məğlub olub.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 18-dək ABŞ-nin Las Veqas şəhərində keçiriləcək yarışda Azərbaycanı 23 güləşçi təmsil edir.

    Elmir Əliyev Güləş üzrə U-23 dünya çempionatı
    Эльмир Алиев завоевал серебро на ЧМ U-23
    Azerbaijani wrestler Elmir Aliyev wins silver at U23 World Championships
    MiniBoss
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