Elmir Əliyev U-23 dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb
Futbol
- 14 oktyabr, 2026
- 09:07
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Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Elmir Əliyev U-23 dünya çempionatının gümüş medalını qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, o, finalda qazaxıstanlı Aybek Aytbekova 4:13 hesabı ilə məğlub olub.
Qeyd edək ki, oktyabrın 18-dək ABŞ-nin Las Veqas şəhərində keçiriləcək yarışda Azərbaycanı 23 güləşçi təmsil edir.
Эльмир Алиев завоевал серебро на ЧМ U-23
Azerbaijani wrestler Elmir Aliyev wins silver at U23 World Championships
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