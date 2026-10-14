Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2026)
- 14 октября, 2026
- 09:19
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33%, до 1,9055 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,11%, до 2,0299 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9055
|
100 российских рублей
|
2,0299
|
1 австралийский доллар
|
1,1903
|
1 белорусский рубль
|
0,5638
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1272
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
1 китайский юань
|
0,2540
|
1 датская крона
|
0,2549
|
1 грузинский лари
|
0,6548
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,2567
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1709
|
1 швейцарский франк
|
2,0438
|
1 израильский шекель
|
0,5540
|
1 канадский доллар
|
1,1973
|
1 кувейтский динар
|
5,4542
|
100 казахстанских тенге
|
0,3788
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5237
|
1 молдавский лей
|
0,0949
|
1 норвежская крона
|
0,1791
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6115
|
1 польский злотый
|
0,4361
|
1 румынский лей
|
0,3570
|
1 сербский динар
|
0,0162
|
1 сингапурский доллар
|
1,3278
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4527
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,2995
|
1 Турецкая лира
|
0,0344
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0377
|
100 Японских йен
|
1,0750
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9565
|
Золото
|
7080,9675
|
Серебро
|
100,8319
|
Платина
|
2835,2175
|
Палладий
|
1932,1690