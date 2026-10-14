Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2026)

    Финансы
    • 14 октября, 2026
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,33%, до 1,9055 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,11%, до 2,0299 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9055

    100 российских рублей

    2,0299

    1 австралийский доллар

    1,1903

    1 белорусский рубль

    0,5638

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1272

    1 чешская крона

    0,0782

    1 китайский юань

    0,2540

    1 датская крона

    0,2549

    1 грузинский лари

    0,6548

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,2567

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1709

    1 швейцарский франк

    2,0438

    1 израильский шекель

    0,5540

    1 канадский доллар

    1,1973

    1 кувейтский динар

    5,4542

    100 казахстанских тенге

    0,3788

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5237

    1 молдавский лей

    0,0949

    1 норвежская крона

    0,1791

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6115

    1 польский злотый

    0,4361

    1 румынский лей

    0,3570

    1 сербский динар

    0,0162

    1 сингапурский доллар

    1,3278

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4527

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,2995

    1 Турецкая лира

    0,0344

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0377

    100 Японских йен

    1,0750

    1 Новозеландский доллар

    0,9565

    Золото

    7080,9675

    Серебро

    100,8319

    Платина

    2835,2175

    Палладий

    1932,1690
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.10.2026)
    CBA currency exchange rates (14.10.2026)
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