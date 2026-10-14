Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.10.2026)
- 14 oktyabr, 2026
- 09:01
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,33 % artaraq 1,9055 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,11% artaraq 2,0299 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9055
|
100 Rusiya rublu
|
2,0299
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1903
|
1 Belarus rublu
|
0,5638
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1272
|
1 Çexiya kronu
|
0,0782
|
1 Çin yuanı
|
0,2540
|
1 Danimarka kronu
|
0,2549
|
1 Gürcü larisi
|
0,6548
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0179
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2567
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1709
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0438
|
1 İsrail şekeli
|
0,5540
|
1 Kanada dolları
|
1,1973
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4542
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3788
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5237
|
1 Moldova leyi
|
0,0949
|
1 Norveç kronu
|
0,1791
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6115
|
1 Polşa zlotası
|
0,4361
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3570
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3278
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4527
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,2995
|
Türk lirəsi
|
0,0344
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0377
|
Yapon yeni
|
1,0750
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9565
|
Qızıl
|7080,9675
|
Gümüş
|100,8319
|
Platin
|2835,2175
|
Palladium
|1932,1690