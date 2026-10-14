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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.10.2026)

    Maliyyə
    • 14 oktyabr, 2026
    • 09:01
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,33 % artaraq 1,9055 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,11% artaraq 2,0299 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9055

    100 Rusiya rublu

    2,0299

    1 Avstraliya dolları

    1,1903

    1 Belarus rublu

    0,5638

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1272

    1 Çexiya kronu

    0,0782

    1 Çin yuanı

    0,2540

    1 Danimarka kronu

    0,2549

    1 Gürcü larisi

    0,6548

    1 Honq Konq dolları

    0,2166

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2567

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1709

    1 İsveçrə frankı

    2,0438

    1 İsrail şekeli

    0,5540

    1 Kanada dolları

    1,1973

    1 Küveyt dinarı

    5,4542

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3788

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5237

    1 Moldova leyi

    0,0949

    1 Norveç kronu

    0,1791

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6115

    1 Polşa zlotası

    0,4361

    1 Rumıniya leyi

    0,3570

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3278

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4527

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,2995

    Türk lirəsi

    0,0344

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0377

    Yapon yeni

    1,0750

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9565

    Qızıl

    		 7080,9675

    Gümüş

    		 100,8319

    Platin

    		 2835,2175

    Palladium

    		 1932,1690
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi Azərbaycan manatı ABŞ dolları Rusiya rublu
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.10.2026)
    CBA currency exchange rates (14.10.2026)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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