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    На выставке ​“ADEX 2014” примут участие 33 страны

    В Баку пройдет 1-я Азербайджанская международная выставка оборонной промышленности

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Баку откроется 1-я Азербайджанская международная выставка оборонной промышленности “ADEX 2014”.

    Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности Азербайджана. Согласно информации, выставка пройдет 11-13 сентября в Бакинском Экспо-центре. 

    Основными инициаторами и спонсорами мероприятия выступают министерство оборонной промышленности и министерство обороны Азербайджана. 

    Организаторы подтвердили, что на выставке “ADEX 2014” будут участвовать 170 компаний из 33 стран мира. Свои экспозиции на выставке представят национальные группы из 8 стран. 

    Напомним, что платиновым спонсором выставки объявлена компания “Damen Shipyards Group” (Королевство Нидерланды), золотым спонсором - компания “Roketsan” (Турция).

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