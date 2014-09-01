На выставке ​“ADEX 2014” примут участие 33 страны

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В Баку откроется 1-я Азербайджанская международная выставка оборонной промышленности “ADEX 2014”.

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности Азербайджана. Согласно информации, выставка пройдет 11-13 сентября в Бакинском Экспо-центре.

Основными инициаторами и спонсорами мероприятия выступают министерство оборонной промышленности и министерство обороны Азербайджана.

Организаторы подтвердили, что на выставке “ADEX 2014” будут участвовать 170 компаний из 33 стран мира. Свои экспозиции на выставке представят национальные группы из 8 стран.

Напомним, что платиновым спонсором выставки объявлена компания “Damen Shipyards Group” (Королевство Нидерланды), золотым спонсором - компания “Roketsan” (Турция).