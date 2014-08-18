Население Азербайджана достигло 9,529 млн. человек

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Население Азербайджана с начала 2014 года увеличилось на 51,8 тыс. человек или 0,5% и достигло 9 528,9 тысячи человек. По данным за первое полугодие, плотность населения страны составляет 110 человек на 1 кв. км. Об этом Report сообщили в Госкомстате.

В Госкомитете отметили, что 53,2% населения страны проживает в городской, 46,8% - в сельской местности, 49,7% - мужчины, 50,3% - женщины. Согласно возрастной классификации, 22,4% населения Азербайджана составляют лица в возрасте до 14 лет, 71,8% - от 15 до 64 лет, 5,8% - от 65 лет и старше. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1 011 женщин.

За январь-июнь текущего года в стране родилось 79,6 тыс. младенцев, что составило 17,1 на 1000 населения. Из новорожденных 53,6% - мальчики, 46,4% - девочки. Среди новорожденных 1 396 двойняшек и 30 тройняшек.

С начала года в Азербайджане зарегистрировано 28,3 тыс. фактов смерти. Коэффициент смертности на каждые 1000 человек по сравнению с соответствующим периодом прошлого года не изменился и составил 6,1. За январь-июнь текущего года в стране зарегистрировано 38,8 тыс. браков и 5,9 тыс. разводов. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года, на каждые 1000 человек приходится 8,4 браков и 1,2 разводов.

По данным Государственной миграционной службы и МВД, за указанный период на постоянное место жительство в Азербайджан приехало 830 человек, а 401 человек покинули страну.