Президент ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных и строительных работ в комплексе "Имамзаде" в Гяндже

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с ходом ремонтно-реставрационных и строительных работ в комплексе "Имамзаде" в городе Гянджа. Как сообщает Report, в начале встречи представитель Управления мусульман Кавказа по западному региону подарил И.Алиеву священный Коран.

Глава государства и его супруга ознакомились с эскизами проекта строительства комплекса.

Комплекс "Имамзаде" (Голубой купол, Голубая мечеть) - известный архитектурный памятник VIII века, представляющий историческую ценность не только для Гянджи, но и всего Азербайджана. В одном из священных памятников комплекса - мавзолее - похоронен сын пятого имама Мухаммеда Багира – Ибрагим. По архитектурному стилю можно предположить, что мавзолей был построен в конце XIV – начале XV века, а окружающий комплекс – в XVII веке. Впоследствии мавзолей стал местом паломничества, вокруг него были построены различные здания. Пир "Имамзаде", являющийся одним из ценных образцов средневековой азербайджанской архитектуры, входил в систему караванного торгового пути Востока. Издавна комплекс был местом паломничества мусульман, прибывающих из различных регионов Азербайджана, а также других стран. Религиозный памятник свидетельствует не только о древней истории Гянджи, но и о месте и авторитете города в исламском мире.

Президент Ильхам Алиев подписал особое Распоряжение о ремонте и реставрации памятника-святилища. На основании Распоряжения президента с 2010 года продолжается основательная реконструкция комплекса. На реставрацию и ремонт комплекса "Имамзаде" из резервного фонда Президента было выделено 9 миллионов манатов, а в мае нынешнего года – еще 3 миллиона манатов. Дважды глава государства лично знакомился с проводимой здесь работой, давал соответствующие поручения и рекомендации.

Президента и его супругу проинформировали о том, что 10 тысяч квадратных метров территории комплекса покрыты асфальтом, тротуары уложены декоративными камнями, установлена современная осветительная система, создана современная инфраструктура. На высоте 42 метра построены два минарета, зал для намаза и посещений. На территории комплекса построены две стоянки на 500 автомобилей. Два зала для намаза украшены каллиграфией и облицованы изразцовым материалом. Акционерное общество "Gəncəkörpütikinti-2", которое ведет работы по реконструкции и строительству памятника-святилища, уделяет особое внимание сохранению архитектурного стиля комплекса.

Глава государства и его супруга посетили мавзолей, в котором находится могила сына пятого Имама. Здесь была прочитана молитва. Первой леди Азербайджана был подарен священный Коран.

Было сообщено о завершении работ в жертвеннике, охватывающем территорию площадью 200 квадратных метров.

Ремонтные работы завершаются и в основном трехэтажном здании святилища. На первом этаже здания расположено помещение для ритуального омовения, на втором – административные здания, а на третьем – гостиница, в которой созданы все условия для паломников.

Главе государства и его супруге была предоставлена информация о продолжении работ в других зонах святилища, в том числе в зале для эхсана на 1000 человек и кухне.

Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации в связи с успешным завершением ремонтно-реставрационных работ.