Азербайджанские гимнасты завоевали шесть медалей на международном турнире в Португалии

С 5 по 7 июля в городе Коимбра (Португалия) прошёл международный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу.

С 5 по 7 июля в городе Коимбра (Португалия) прошёл международный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую федерацию гимнастики, члены сборной Азербайджана успешно выступили на соревнованиях.

В индивидуальной программе по батутной гимнастике:

Сельджан Махсудова — 54,720 балла, 1-е место

Мехти Гасанли — 47,410 балла, 1-е место

Айлин Агазаде — 45,270 балла, 3-е место

В программе на двойном мини-батуте:

Фархад Мустафаев — 22,000 балла, 2-е место

В соревнованиях по тамблингу:

Сенан Рзазаде — 85,600 балла, 1-е место

Гусейн Асадуллаев — 23,500 балла, 2-е место