Азербайджанские гимнасты завоевали шесть медалей на международном турнире в Португалии

С 5 по 7 июля в городе Коимбра (Португалия) прошёл международный турнир по прыжкам на батуте и тамблингу.
Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую федерацию гимнастики, члены сборной Азербайджана успешно выступили на соревнованиях.
В индивидуальной программе по батутной гимнастике:
Сельджан Махсудова — 54,720 балла, 1-е место
Мехти Гасанли — 47,410 балла, 1-е место
Айлин Агазаде — 45,270 балла, 3-е место
В программе на двойном мини-батуте:
Фархад Мустафаев — 22,000 балла, 2-е место
В соревнованиях по тамблингу:
Сенан Рзазаде — 85,600 балла, 1-е место
Гусейн Асадуллаев — 23,500 балла, 2-е место