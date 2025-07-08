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CBS: На базе США в Гуантанамо содержатся граждане 26 государств

CBS: На базе США в Гуантанамо содержатся граждане 26 государств Администрация президента США Дональда Трампа пользуется военно-морской базой в Гуантанамо в качестве места содержания граждан 26 государств, в том числе россиян. Некоторые из них судимы за тяжкие преступления,
Другие страны
8 июля 2025 г. 22:11

Администрация президента США Дональда Трампа пользуется военно-морской базой в Гуантанамо в качестве места содержания граждан 26 государств.

Как передает Report, об этом сообщил CBS со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.

По данным телеканала, на базе присутствуют заключенные, приехавшие со всех континентов, исключая Антарктиду. Список американского ведомства гласит, что среди иммигрантов есть уроженцы Бразилии, Китая, Колумбии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Эфиопии, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Ямайки, Кении, Либерии, Маршалловых островов, Микронезии, Мьянмы, Никарагуа, Нигерии, Перу, Румынии, России, Сомали, Сент-Китс и Невиса, Великобритании, Венесуэлы и Вьетнама.

Всего, по последним данным CBS, в Гуантанамо содержатся 72 иностранных гражданина. Они в том числе судимы за убийства, сексуальное насилие, детскую порнографию, контрабанду наркотиков, похищения людей и др. Согласно публикации, 58 иммигрантов отнесены к группе высокого риска.

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