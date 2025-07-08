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Глава ЦРУ готов передать Трампу информацию о применении химоружия в Украине

Глава ЦРУ готов передать Трампу информацию о применении химоружия в Украине Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить американскому лидеру Дональду Трампу имеющиеся сведения о применении Россией химического оружия при ударах по Украине.
Другие страны
8 июля 2025 г. 23:01
Глава ЦРУ готов передать Трампу информацию о применении химоружия в Украине

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить американскому лидеру Дональду Трампу имеющиеся сведения о применении Россией химического оружия при ударах по Украине.

Как передает Report, об этом Рэтклифф заявил на заседании президентского кабинета в Белом доме.

"Безусловно, если задокументировано применение химического оружия, то это незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения. И, очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке, - сказал директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. - Но вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права".

"Это верно", - ответил на это Трамп.

Напомним, что 26 июня Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в своем докладе, посвященном третьей технической миссии на украинской территории, заявила об обнаружении отравляющего вещества хлорбензальмалонодинитрил (CS) в образцах, собранных в зоне боевых действий в Украине. Согласно выводам экспертов, все представленные образцы содержали следы CS - газа слезоточивого действия, который, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, не может использоваться в военных целях.

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