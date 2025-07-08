Уиткофф: США надеются к концу недели договориться о прекращении огня в секторе Газа

США надеются, что им удастся к концу недели выйти на договоренности о прекращении огня в секторе Газа в обмен на удерживаемых в анклаве заложников, что впоследствии приведет к установлению долгосрочного мира.

США надеются, что им удастся к концу недели выйти на договоренности о прекращении огня в секторе Газа в обмен на удерживаемых в анклаве заложников, что впоследствии приведет к установлению долгосрочного мира.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на заседании президентского кабинета в Белом доме.

"Мы сейчас находимся в процессе непрямых переговоров. Мы надеемся, что к концу недели у нас будет соглашение, которое принесет 60-дневное прекращение огня, приведет к освобождению 10 заложников и передаче 9 тел погибших заложников. Мы полагаем, что это приведет к долгосрочному миру в Газе", - подчеркнул спецпосланник американского лидера.