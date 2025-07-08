ООН надеется, что разногласия ААЦ с властями Армении будут урегулированы по закону

ООН надеется, что ситуация с ростом напряженности между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) будет урегулирована по закону в рамках надлежащей правовой процедуры.

ООН надеется, что ситуация с ростом напряженности между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) будет урегулирована по закону в рамках надлежащей правовой процедуры.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы наблюдаем за событиями в Армении и надеемся, что ситуация будет урегулирована в рамках надлежащей правовой процедуры", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, что утром 27 июня силовики в масках ворвались в здание Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в Гюмри и начали проводить обыски. Глава епархии архиепископ Микаель Аджапахян в это время уже выехал в Первопрестольный Святой Эчмиадзин на собрание духовенства. 26 июня стало известно, что Генеральная прокуратура Армении возбудила против него уголовное дело по обвинению в призывах к свержению конституционного строя.