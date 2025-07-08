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Сибига подтвердил запланированную замену послов Украины в США и ряде других стран

Сибига подтвердил запланированную замену послов Украины в США и ряде других стран Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять посла Украины в США Оксану Маркарову с должности, которую она занимает с 25 февраля 2021 года, а также заменить всех послов в странах G7 и G20.
Другие страны
8 июля 2025 г. 22:49
Сибига подтвердил запланированную замену послов Украины в США и ряде других стран

Президент Украины Владимир Зеленский намерен снять посла Украины в США Оксану Маркарову с должности, которую она занимает с 25 февраля 2021 года, а также заменить всех послов в странах G7 и G20.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Украинскому радио во вторник, отвечая на вопрос о возможных назначениях новых послов Украины.

"Оксана Маркарова - одна из наших наиболее успешных послов, чрезвычайно эффективная, харизматичная, но наверное, у каждого дипломата есть ротационный цикл. Я вам подтвержу, что видение президента Украины - осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего усилить эти страны, в том числе - трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", - заявил он.

При этом Сибига отметил, что "сразу после указа, после назначения нужно быть готовым к возвращению, потому что это, еще раз повторюсь, прерогатива президента."

По его словам, будет около 20 президентских указов о замене послов Украины после запланированного на 21 июля совещания. "Мы готовим совещание послов для того, чтобы подвести итоги. Безусловно, будут кадровые решения, это прерогатива президента Украины. Наверное, следует ожидать около 20 указов, которыми будут и уволены, и назначены новые руководители зарубежных учреждений", - сказал Сибига.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на слова информированного лица сообщило, что Зеленский обсудил замену действующего посла в США во время телефонного разговора с Дональдом Трампом.

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