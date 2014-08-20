Сотрудники аппарата омбудсмена провели проверки в тюрьме пенитенциарной службы

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Представители Национальной превентивной группы (НПГ) по предотвращению пыток несколько раз посетили тюрьму и 3-й следственный изолятор пенитенциарной службы министерства юстиции. Об этом Report сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Целью визитов являлась проверка информации, поступившей на адрес омбудсмена и ознакомление с условиями содержания и отношения к заключенным. В проверке также принял участие врач - член НПГ.

В соответствии с требованиями факультативного протокола был произведен осмотр всех объектов тюрьмы и следственного изолятора, в том числе карцера, комнат карантина и всех камер корпусов, где содержатся заключенные. В ходе визита сотрудниками НПГ были также проведены индивидуальные встречи с заключенными, изучены необходимые документы и протоколы.

Уполномоченный аппарата омбудсмена ознакомил с результатами исследований министерство юстиции.