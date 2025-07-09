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За 6 месяцев в Азербайджане произошло 49 землетрясений магнитудой более 3 баллов

За 6 месяцев в Азербайджане произошло 49 землетрясений магнитудой более 3 баллов С начала текущего года по 1 июля в Азербайджане зарегистрировано 49 землетрясений магнитудой более 3 баллов.
Происшествия
9 июля 2025 г. 10:34
За 6 месяцев в Азербайджане произошло 49 землетрясений магнитудой более 3 баллов

С начала текущего года по 1 июля в Азербайджане зарегистрировано 49 землетрясений магнитудой более 3 баллов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Республиканского центра сейсмологической службы, 46 землетрясений имели магнитуду 3 баллов и выше, а три — магнитуду 4 баллов и выше.

За отчетный период землетрясения зарегистрированы в Каспийском море, Ярдымлы, Лерике, Джалилабаде, Лянкяране, Гаджигабуле, Губе, Гусаре, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Имишли, Кяльбаджаре и Гахе.

Отметим, что данная статистика не относится к землетрясениям магнитудой ниже 3 баллов. Сейсмические станции центра ежедневно регистрируют 10-20 и более очень слабых толчков, не достигающих поверхности Земли.

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Версия на азербайджанском языке Son altı ayda Azərbaycanda maqnitudası üçdən yuxarı 49 zəlzələ olub

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