За 6 месяцев в Азербайджане произошло 49 землетрясений магнитудой более 3 баллов

С начала текущего года по 1 июля в Азербайджане зарегистрировано 49 землетрясений магнитудой более 3 баллов.

С начала текущего года по 1 июля в Азербайджане зарегистрировано 49 землетрясений магнитудой более 3 баллов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Республиканского центра сейсмологической службы, 46 землетрясений имели магнитуду 3 баллов и выше, а три — магнитуду 4 баллов и выше.

За отчетный период землетрясения зарегистрированы в Каспийском море, Ярдымлы, Лерике, Джалилабаде, Лянкяране, Гаджигабуле, Губе, Гусаре, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Имишли, Кяльбаджаре и Гахе.

Отметим, что данная статистика не относится к землетрясениям магнитудой ниже 3 баллов. Сейсмические станции центра ежедневно регистрируют 10-20 и более очень слабых толчков, не достигающих поверхности Земли.