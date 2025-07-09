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В Верховном суде обсудили вопросы применения института медиации в семейных спорах

В Верховном суде обсудили вопросы применения института медиации в семейных спорах В Верховном суде прошел круглый стол на тему "Значение применения института медиации в семейных спорах и международный опыт".
Происшествия
9 июля 2025 г. 13:27
В Верховном суде обсудили вопросы применения института медиации в семейных спорах

В Верховном суде прошел круглый стол на тему "Значение применения института медиации в семейных спорах и международный опыт".

Об этом Report сообщили в Суде.

Отмечено, что цель мероприятия, проведе нного на фоне роста числа разводов, — анализ судебной практики, обсуждение внесудебных методов разрешения семейных споров и изучение международного опыта.

Подчеркнута важность института семьи как основной ячейки общества, закрепленной в Конституции Азербайджана. Акцент сделан на необходимость укрепления внутрисемейных отношений и мирного разрешения споров. Применение альтернативных механизмов способствует взаимопониманию, социальному примирению и снижению нагрузки на суды.

Отмечена необходимость особого подхода к семейным спорам и важность использования внесудебных методов для сокращения числа разводов. Подчеркнуто значение совместной работы над совершенствованием законодательства и судебной практики. В качестве примера приведен положительный опыт Турции.

Мероприятие завершилось дискуссией, обменом мнениями и обсуждением перспектив сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAli Məhkəmədə “Ailə mübahisələrində mediasiya institutunun tətbiqinin əhəmiyyəti və beynəlxalq təcrübə” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

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