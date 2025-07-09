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В Шамкире опрокинулся автомобиль, есть погибший и пострадавшие

В Шамкире опрокинулся автомобиль, есть погибший и пострадавшие В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
9 июля 2025 г. 09:21
В Шамкире опрокинулся автомобиль, есть погибший и пострадавшие

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает западное бюро Report, на территории села Шиштепе перевернулся автомобиль марки KİA под управлением Анара Атакишизаде (1992 г.р.), в результате чего пассажир Интигам Атакишиев (1968 г.р.) скончался от полученных травм.

Жители села Шиштепе Орхан Атакишиев (1993 г.р.) и Джамиль Ибадуллаев (1993 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Шамкирскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şəmkirdə avtomobil aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

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