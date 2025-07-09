​​​​​​​МВД предупреждает водителей о недопустимости парковки на автобусных остановках

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям с предупреждением о недопустимости остановки личного транспорта на автобусных остановках.

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям с предупреждением о недопустимости остановки личного транспорта на автобусных остановках.

Как сообщили Report в министерстве, несмотря на многочисленные предупреждения и принятые меры, на остановках по-прежнему фиксируются случаи парковки автомобилей.

В МВД подчеркнули, что подобные действия вынуждают автобусы останавливаться прямо на проезжей части, что создает угрозу для пассажиров и пешеходов.

Нарушители, игнорирующие требования дорожного знака 5.12 "Место остановки автобуса", будут привлекаться к административной ответственности. Полицейские могут фиксировать такие нарушения как визуально, так и с помощью специальных технических средств.

В обращении также указано, что в целях обеспечения безопасной посадки и высадки пассажиров остановка и стоянка других транспортных средств запрещены на расстоянии менее 15 метров до и после знака 5.12 "Место остановки автобуса".

Кроме того, в населенных пунктах водители обязаны уступать дорогу автобусам, которые выезжают с остановки, а водители автобусов, прежде чем начать движение, обязаны убедиться в безопасности своего маневра.