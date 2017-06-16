 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр: Армяне разрушают исторические и культурные памятники на оккупированных азербайджанских территориях

    Абульфас Гараев: В Азербайджане не разрушаются культурное наследие и памятники, принадлежащие другим государствам© Report.az

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Армяне разрушают исторические и культурные памятники на оккупированных азербайджанских территориях".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев на XIV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Основополагающие принципы Целей устойчивого развития: Равноправие, национальные приоритеты и сотрудничество.

    Он сказал, что в этом вопросе всему миру известно, кто прав, кто виноват: "В Азербайджане не разрушаются культурное наследие и памятники, принадлежащие другим государствам. А армяне хотят присвоить принадлежащие нам памятники. Несмотря на все это, азербайджанский народ не сторонится толерантной позиции, и в этой области показывает пример всему миру".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi