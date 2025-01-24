Азербайджан и Пакистан подписали итоговый протокол 8-го заседания межправкомиссии

В Исламабаде подписан протокол по итогам 8-го заседания совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.

В Исламабаде подписан протокол по итогам 8-го заседания совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

В работе заседания принимали участие министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, другие официальные лица.

На заседании обсуждались вопросы сотрудничества в сферах оборонной промышленности, технологий, транспорта, образования, здравоохранения и других областях.

Стороны договорились о проведении следующего 9-го заседания межправкомиссии в Баку.