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Азербайджан и Пакистан подписали итоговый протокол 8-го заседания межправкомиссии

Азербайджан и Пакистан подписали итоговый протокол 8-го заседания межправкомиссии В Исламабаде подписан протокол по итогам 8-го заседания совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.
Внешняя политика
24 января 2025 г. 20:10
Азербайджан и Пакистан подписали итоговый протокол 8-го заседания межправкомиссии

В Исламабаде подписан протокол по итогам 8-го заседания совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии.

Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.

В работе заседания принимали участие министр оборонной промышленности Азербайджана Вугар Мустафаев и министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, другие официальные лица.

На заседании обсуждались вопросы сотрудничества в сферах оборонной промышленности, технологий, транспорта, образования, здравоохранения и других областях.

Стороны договорились о проведении следующего 9-го заседания межправкомиссии в Баку.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Pakistan sign final protocol of intergovernmental commission's eighth meeting
Версия на азербайджанском языке Фото​​​​​​​Azərbaycan - Pakistan Hökumətlərarası Birgə Komissiyasının VIII iclasının yekun Protokolu imzalanıb, növbəti iclas Bakıda keçiriləcək

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