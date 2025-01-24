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В 17,3% дел Коммерческой коллегии Верховного суда судебные акты были отменены

В 17,3% дел Коммерческой коллегии Верховного суда судебные акты были отменены В 2024 году отменены судебные акты по 17,3% дел, находившихся в производстве Коммерческой коллегии Верховного суда.
Внутренняя политика
24 января 2025 г. 18:57
В 17,3% дел Коммерческой коллегии Верховного суда судебные акты были отменены

В 2024 году отменены судебные акты по 17,3% дел, находившихся в производстве Коммерческой коллегии Верховного суда.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на пленарном заседании Верховного суда Азербайджана по итогам 2024 года.

Сообщается, что в производстве Коммерческой коллегии находилось 832 дела. Из них 95,6% касались коммерческих споров, а 4,4% - признания и исполнения решений иностранных судов в Азербайджане. В 795 делах по коммерческим спорам решения были вынесены по существу в 68,2%.

На пленуме также отмечено, что Административная коллегия Суда завершила рассмотрение 76,7% из 4 438 дел, из них в 88% случаев дела были рассмотрены по существу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖtən il Kommersiya kollegiyasının icraatındakı işlərin 17,3 faizində məhkəmə aktı ləğv edilib

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