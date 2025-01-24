СМИ: израильские военные создали командно-наблюдательный пункт на юге Ливана

Военнослужащие израильской армии создали укрепленный военный объект на стратегическом холме Эль-Увейда в пограничном районе на юге Ливана и установили там электронное оборудование.

Военнослужащие израильской армии создали укрепленный военный объект на стратегическом холме Эль-Увейда в пограничном районе на юге Ливана и установили там электронное оборудование.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Elnashra.

По информации издания, командно-наблюдательный пункт расположен между городами Эт-Тейбе и Эль-Эдейса, он имеет стратегическое значение, так как позволяет следить за ливанской территорией на обширном пространстве. В частности, с холма просматриваются долина Марджаюн и ущелья вдоль течения реки Литани, а также территория провинции Набатия от восточного сектора границы до морского побережья.

Отмечается, что израильский военный объект с установленным на нем оборудованием появился в приграничной местности за трое суток до истечения срока действия соглашения о 60-дневном перемирии, которое вступило в силу 27 ноября 2024 года.

Ранее предполагалось, что Израиль выведет к 27 января свои войска с ливанской территории, которые проводили там наземную операцию с целью ликвидации огневых позиций, подземных укрытий и складов с оружием шиитской милиции "Хезболлах".

Со стороны командования ливанской армии пока не последовало реакции на действия израильских военных.

Как пояснил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, условия сделки еще не полностью выполнены ливанской стороной, поэтому процесс постепенного вывода израильских войск продолжится после 27 января в полном согласовании с США.