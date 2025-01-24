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Испанская полиция раскрыла китайскую сеть торговцев людьми

Испанская полиция раскрыла китайскую сеть торговцев людьми Испанская полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая переправляла женщин из Китая в Испанию для сексуальной эксплуатации.
Другие страны
24 января 2025 г. 19:25
Испанская полиция раскрыла китайскую сеть торговцев людьми

Испанская полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая переправляла женщин из Китая в Испанию для сексуальной эксплуатации.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом сообщила в пятницу испанская полиция.

В рамках операции были арестованы 30 человек, а 33 жертвы, включая одну несовершеннолетнюю, освобождены.

Полиция сообщила, что расследование началось в 2022 году и позволило выявить хорошо организованную международную преступную сеть под названием "Триада Тянь Ся Ше". Жертвы, все азиатского происхождения, находились в условиях, близких к рабству. Они были вынуждены заниматься проституцией в Испании, чтобы погасить долги перед эксплуататорами, которые доходили до 20 тыс. евро.

Сеть также получала крупные прибыли, осуществляя за вознаграждение переправку нелегальных мигрантов из Китая, желающих попасть в США.

В операции участвовало Европейское правоохранительное агентство (Европол). В ходе полицейских рейдов было закрыто два борделя и предприятие по подделке документов. Операции проводились в 14 местах в Испании и одном в Хорватии.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya polisi Çindən olan insan alveri şəbəkəsini yaxalayıb
Версия на английском языке Spanish police uncover Chinese human trafficking network

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