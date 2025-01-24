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Хикмет Гаджиев принял Джахита Багчи

Хикмет Гаджиев принял Джахита Багчи Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Турецкой Республики в Азербайджане Джахита Багчы в связи с завершением его дипломатической миссии.
Внешняя политика
24 января 2025 г. 19:14
Хикмет Гаджиев принял Джахита Багчи

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев принял посла Турецкой Республики в Азербайджане Джахита Багчы в связи с завершением его дипломатической миссии.

Как сообщает Report, посол написал об этом на своей странице в "X".

"Мы попрощались с помощником господина президента Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам господином Хикметом Гаджиевым. С Хикмет беем, с которым я наиболее часто контактировал в течение своей дипломатической деятельности, мы вместе побывали во всех уголках освобожденного Карабаха. В течение четырех лет у нас были длительные встречи и консультации. Благодарю его за постоянный искренний и открытый подход, тесное сотрудничество и ценный вклад в нашу работу", - отметил посол.

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev receives outgoing Turkish Ambassador Cahit Bagci
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfiri Hikmət Hacıyevlə görüşüb

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