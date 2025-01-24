График приема граждан в Администрации президента АР в феврале 2025 года

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики в феврале 2025 года.
Report представляет график:
|
Принимающее лицо
|
День приема
|
Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики
|
3
|
Велиев Адалят Магсад оглу
заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджанской Республики
|
4
|
Алескеров Фуад Муртуз оглу
помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики
|
5,19
|
Гасанов Керем Авез оглу
помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации президента Азербайджанской Республики
|
6
|
Гасанов Алтай Тофиг оглу
начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики
|
7,14,28
|
Амиров Натиг Арзиман оглу
помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики
|
7
|
Алиева Фарах Ширмамед гызы
заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики
|
10
|
Сеидов Фарид Мирмуфид оглу
заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики
|
11
|
Гаджиев Хикмет Фархад оглу
помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики
|
12
|
Мовсумов Шахмар Ариф оглу
помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики
|
13
|
Исмаилов Сулейман Аббас оглу
заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики
|
14
|
Гасымов Азер Мухаммед оглу
пресс-секретарь президента Азербайджанской Республики
|
14
|
Меджидов Талят Таир оглу
заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации президента Азербайджанской Республики
|
17
|
Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу
заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджанской Республики
|
18
|
Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики
|
20
|
Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджанской Республики
|
20
|
Мамедов Масим Ахмед оглу
специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе
|
21
|
Керимов Айдын Зохраб оглу
специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе
|
24
|
Гусейнов Эмин Замин оглу
специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах
|
25
|
Юсубов Эльчин Мустафа оглу
специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
|
26
|
Гаджиев Башир Гудрат оглу
специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе
|
27
|
Гаджиев Вахид Расим оглу
специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах
|
28
|
Керимов Гюндуз Гаджи оглу
заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджанской Республики
|
28
|
* * *
|
Совет безопасности Азербайджанской Республики
cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики
Усубов Рамиль Идрис оглу
|
28
Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.
Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема.
Прием начинается в 14:00.
Контактный номер: колл-центр - 1111.