Ильхам Алиев: Ущерб Карабаху за годы оккупации составил более $150 млрд

Ущерб, нанесенный Карабахскому региону Азербайджана за годы оккупации, составляет порядка более 150 миллиардов долларов.

Ущерб, нанесенный Карабахскому региону Азербайджана за годы оккупации, составляет более 150 миллиардов долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Мы недавно завершили анализ нанесенного ущерба. Причем детальный анализ. Мы потратили четыре года на это. И он документально зафиксирован. Это порядка более 150 миллиардов долларов", - сказал президент Ильхам Алиев.