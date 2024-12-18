Ильхам Алиев: Ущерб Карабаху за годы оккупации составил более $150 млрд

Ущерб, нанесенный Карабахскому региону Азербайджана за годы оккупации, составляет более 150 миллиардов долларов.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Мы недавно завершили анализ нанесенного ущерба. Причем детальный анализ. Мы потратили четыре года на это. И он документально зафиксирован. Это порядка более 150 миллиардов долларов", - сказал президент Ильхам Алиев.