ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено еще 189 мин

С 13 по 19 января на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 100 противотанковых, 89 противопехотных мин и 192 неразорвавшихся боеприпаса.

С 13 по 19 января на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 100 противотанковых, 89 противопехотных мин и 192 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 601.8 га

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.