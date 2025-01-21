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ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено еще 189 мин

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено еще 189 мин С 13 по 19 января на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 100 противотанковых, 89 противопехотных мин и 192 неразорвавшихся боеприпаса.
Карабах
21 января 2025 г. 14:26
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежено еще 189 мин

С 13 по 19 января на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 100 противотанковых, 89 противопехотных мин и 192 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 601.8 га

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

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Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə daha 189 mina zərərsizləşdirilib

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