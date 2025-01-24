Путин: У России много точек соприкосновения с новой администрацией США

Президент России Владимир Путин считает, что у РФ может быть много точек соприкосновения с новой администрацией США, в том числе по вопросам стратегической стабильности и экономики, включая энергетику.

Президент России Владимир Путин считает, что у РФ может быть много точек соприкосновения с новой администрацией США, в том числе по вопросам стратегической стабильности и экономики, включая энергетику.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он заявил в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"В целом у нас, конечно, с действующей администрацией может быть достаточно много точек соприкосновения, поиск решений по ключевым вопросам сегодняшнего дня. Это и вопросы стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря", - сказал он.

Он заметил, что Россия и США - крупнейшие производители нефти, но и крупнейшие потребители энергоресурсов.

"А это значит, что как для нашей, так и для американской экономики слишком высокие цены - плохо, потому что производить надо внутри страны, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены - тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь есть у нас о чем поговорить", - сказал Путин.

По его словам, есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес.