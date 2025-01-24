Трамп приостановил работу главного биомедицинского института США

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность ключевого биомедицинского института страны - Национального института здравоохранения (NIH).

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность ключевого биомедицинского института страны - Национального института здравоохранения (NIH).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Администрация Трампа поставила на паузу работу жизненно важного для США биомедицинского исследовательского механизма - Национального института здравоохранения. Рассмотрение грантов, поездки и набор сотрудников заморожены на неопределенный срок. Даже небольшие перебои в работе NIH могут привести к серьезным последствиям, особенно для молодых исследователей", - отмечает агентство.

Как отмечает агентство, инвестиции в биомедицинские исследования приносят значительную пользу экономике США. По данным NIH, каждый $1 вложений в науку генерирует $2,46 экономической активности.

NIH является основным источником финансирования биомедицинских исследований в США, ежегодно распределяя более $47 млрд на поддержку более 300 тыс. исследователей в 2,5 тыс. учреждений. Это позволяет институту играть ключевую роль в разработке новых медицинских технологий, включая иммунотерапию рака.