Китай готов поддержать Азербайджан в разминировании и восстановлении освобожденных территорий

Китай готов продолжать оказывать всю необходимую гуманитарную помощь пострадавшим от мин, содействовать разминированию в Азербайджане, а также вносить значимый вклад в восстановление освобожденных территорий и возвращение беженцев на родину.

Китай готов оказывать Азербайджану содействие в операциях по гуманитарному разминированию, вносить существенный вклад в восстановление освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, наладив сотрудничество с Агентством по разминированию (ANAMA), Китай продемонстрировал поддержку в восстановлении Карабахского региона Азербайджана.

"Китай оказывает поддержку в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана. Наши компании приняли участие в строительстве сетей связи в некоторых районах, как только Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность. В ходе COP29 компания Energy China и азербайджанская сторона подписали соглашение о реализации проекта строительства СЭС мощностью 160 МВт в Физули, что станет вкладом Китая в создание "Зоны зеленой энергии" на освобожденных территориях Азербайджана", - отметил Дин Тао.

Дипломат подчеркнул, что Китай поддерживает стратегию властей Азербайджана по развитию страны, готов вносить больший вклад в развитие азербайджанского общества и повышение уровня жизни населения.

"Помимо активного осуществления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном с целью содействия развитию промышленности и росту занятости в стране, Китай на протяжении многих лет совместно с Фондом Гейдара Алиева реализует различные социальные проекты", - добавил он.