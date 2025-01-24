Путин: Говорить о переговорах в условиях запрета со стороны Украины сложно

Сложно говорить серьезно о проведении переговоров в условиях их запрета со стороны Украины.

Сложно говорить серьезно о проведении переговоров в условиях их запрета со стороны Украины.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Запад должен заставить президента Украины Владимира Зеленского отменить запрет о переговорах.

"Какие-то предварительные наметки, конечно, можно сделать, но о каких-то серьезных переговорах, конечно, в условиях запрета с украинской стороны, вести эти переговоры, говорить о чем-то серьезном достаточно сложно", - отметил он.

При этом Путин сказал, что Россия готова к переговорам по Украине, в том числе с США.

"Мы видим заявления действующего президента США о готовности к совместной работе. Мы всегда для этого открыты", - сказал он.