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На освобожденных территориях Азербайджана за неделю от мин очищено 768 га

На освобожденных территориях Азербайджана за неделю от мин очищено 768 га За период со 2 по 8 декабря на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 29 противотанковых, 57 противопехотных мин и 461 неразорвавшийся боеприпас (НРБ).
Карабах
9 декабря 2024 г. 14:19
На освобожденных территориях Азербайджана за неделю от мин очищено 768 га

За период со 2 по 8 декабря на освобожденных территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 29 противотанковых, 57 противопехотных мин и 461 неразорвавшийся боеприпас (НРБ).

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, за неделю от мин очищено 768,4 гектара территории.

Отметим, что операции по разминированию проводились сотрудниками ANAMA, Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службы (ГПС) и четырьмя частными компаниями на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, Шуши, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.

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Версия на английском языке ANAMA unveils number of landmines found in Azerbaijan’s liberated lands
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad olunan torpaqlarda 768,4 hektar ərazi minalardan təmizlənib

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