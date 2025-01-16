Азербайджан и Армения договорились о делимитации участка границы от Грузии до Ирана

16 января 2025 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась одиннадцатая встреча Госуда

16 января 2025 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась одиннадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ и пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка - с района точки стыка границ Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии и далее в южном направлении - с севера на юг, до границы Азербайджанской Республики и Республики Армения с Исламской Республикой Иран.

Стороны также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.

Отметим, что Азербайджан и Армения в 2024 году провели делимитацию и демаркацию участка границы протяженностью около 13 км.