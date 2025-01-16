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Азербайджан и Армения договорились о делимитации участка границы от Грузии до Ирана

Азербайджан и Армения договорились о делимитации участка границы от Грузии до Ирана 16 января 2025 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась одиннадцатая встреча Госуда
Карабах
16 января 2025 г. 18:09
Азербайджан и Армения договорились о делимитации участка границы от Грузии до Ирана

16 января 2025 года на границе между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась одиннадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ и пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка - с района точки стыка границ Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии и далее в южном направлении - с севера на юг, до границы Азербайджанской Республики и Республики Армения с Исламской Республикой Иран.

Стороны также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

Стороны договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке.

Отметим, что Азербайджан и Армения в 2024 году провели делимитацию и демаркацию участка границы протяженностью около 13 км.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Armenia agree on delimitation of border from tripoints with Georgia and Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Ermənistan Gürcüstandan başlayaraq İranadək sərhədin delimitasiyası barədə razılığa gəlib

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