В Шуше состоялась церемония закрытия программы "Молодежная столица исламского мира"

В городе Шуша состоялась торжественная церемония закрытия программы "Молодежная столица исламского мира".

В городе Шуша состоялась торжественная церемония закрытия программы "Шуша - Молодежная столица исламского мира".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие около 300 официальных лиц, представителей молодежи и волонтеры из стран-членов и стран-наблюдателей Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Советник министра молодежи и спорта Рамиль Джаббаров рассказал о значении мероприятия и истории города Шуша.

Он отметил, что с 1 по 6 декабря организованы визиты молодежи исламских стран в Азербайджан.

В Шуше также пройдут ряд других мероприятий - Международный молодежный фестиваль Шуша, Творческая мастерская Шуша, Международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей классической музыки исламского мира, Творческий марафон, Саммит по игровым технологиям G-Hub, Форум молодых ученых исламских стран SINA и Форум молодежных организаций стран ОИС.